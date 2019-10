Cegah Penyakit Kronis dengan Rutin Meminum Teh Pare

jpnn.com, JAKARTA - Gohyah atau pare, merupakan sayuran yang memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Pare mengandung antioksidan, serat, folat, zat besi, vitamin C, Vitamin A, B-kompleks, flavonoid, mangan, kalium, seng, dan magnesium.

Teh gohyah dibuat dari irisan kering pare yang secara alami dapat mencegah penyakit kronis. Berikut ini adalah manfaat kesehatan dari minum teh gohyah, seperti dilansir laman Stylecraze, Minggu (13/10).

1. Kontrol Gula Darah Tinggi

Konsumsi teh ini secara teratur bahkan mengurangi kadar gula yang tinggi secara abnormal pada penderita diabetes tipe II. Sayuran ini juga mengandung insulin tanaman bernama polypeptide-P, yang menurunkan gula darah. Ini juga mengandung komponen bernama charantin yang meningkatkan penyerapan glukosa.

2. Mencegah Obesitas

Suplemen herbal ini mencegah penyimpanan sel-sel lemak dalam tubuh. Teh gohyah melakukan ini dengan memecah trigliserida dan asam lemak sehingga dimetabolisme daripada disimpan. Ini secara efisien mencegah obesitas, dan sebagai bonus juga mengurangi tekanan darah tinggi.

3. Memperlambat Penuaan

Teh gohyah mengandung vitamin C, yang berperan sebagai pendorong alami bagi kulit Anda. Vitamin C membantu menghidupkan jaringan dengan membuang racun dan membangun sel-sel baru. Vitamin C juga merupakan antioksidan, mengeluarkan radikal bebas yang merusak tubuh Anda dan membuat Anda menua lebih cepat.