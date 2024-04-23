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Cek di Sini Jadwal MotoGP Spanyol 2024

Cek di Sini Jadwal MotoGP Spanyol 2024
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Ilustrasi MotoGP 2024. Foto: motogp

jpnn.com - CADIZ - Seri ke-4 MotoGP 2024 hadir pekan ini, MotoGP Spanyol di Circuito de Jerez.

Latihan bebas atau free practice 1 akan digelar pada Jumat (26/4) sore mulai pukul 15.45 WIB.

Race atau balapan utama MotoGP Spanyol 2024 hadir pada Minggu (28/4) malam mulai pukul 19.00 WIB.

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Jadwal MotoGP Spanyol 2024

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Jumat (26/4)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (27/4)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 12 laps
Minggu (28/4)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Race 25 laps

Musim lalu, Aleix Espargaro meraih pole position diikuti Jack Miller dan Jorge Martin.

Ronde ke-4 MotoGP 2024 hadir pekan ini, MotoGP Spanyol di Circuito de Jerez, Cadiz.

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