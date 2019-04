Cerita Nenek 93 Tahun Setia 'Berpasangan' dengan Moge Harley Davidson

jpnn.com - Gloria Struck, perempuan yang baru saja menyelesaikan buku perjalanan hidupnya di atas sepeda motor. Bukan tanpa alasan, Glory yang saat ini berusia 93 tahun lebih banyak menghabiskan kesehariannya di atas motor sejak usia 16 tahun (1941).

Bahkan sampai saat ini, dia masih menunggangi sepeda motor tanpa ada rencana pensiun untuk berkendara.

"Saya secara pribadi telah mengendarai sepeda motor sejak akhir 90-an. Sekarang orang-orang mengekspresikan rasa tidak percaya mereka ketika melihat saya, seorang wanita, mengendarai sepeda motor sendirian," ujar Gloria seperti dilansir Ride Apart, Senin (15/4).

"Saya hidup di sebuah rumah tangga di mana anak perempuan tidak mengendarai sepeda motor. Saat masih muda, kala itu seluruh masyarakat Amerika Serikat percaya anak perempuan tidak mengendarai sepeda motor," sambungnya.

Dia sampai saat ini masih berpergian menggunakan motor untuk berbicara dengan pengendara sepeda motor wanita di berbagai acara dan mempromosikan buku yang baru saja dia tulis "Gloria - A Lifetime Motorcyclist: 75 Years on Two Wheels and Still Riding".

Glory adalah anggota dari Motor Maids, klub sepeda motor yang semua anggotanya wanita dan berdiri sejak 1940. Semua orang menyebutnya Struck sebagai 'legenda'.

Dia tinggal di New Jersey dan telah melakukan perjalanan tahunan reli motor Sturgis di South Dakota dan reli Daytona di Florida.

Dia diperkirakan telah menempuh jarak sejauh 650.000 mil selama 75 tahun kariernya menggunakan 11 motor Harley Davidson dan tiga sepeda motor India. Tujuan berikutnya, saat menginjak usia 100 tahun, Struck ingin melintasi perjalanan lintas negara. (mg9/jpnn)