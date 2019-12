Cha In Ha Meninggal Dunia, Keluarga dan Agensi Fantagio Sangat Terpukul

jpnn.com - AGENSI Fantagio secara resmi mengumumkan kabar aktor Korea Cha In Ha meninggal dunia hari ini.

Aktor drama korea itu ditemukan tewas di rumahnya pada 3 Desember 2019.

Penyebab kematian aktor di drama Korea terbaru Love with Flaws tersebut saat ini sedang diselidiki.

Agensi Cha In Ha Fantagio merilis pernyataan berikut:

"Ini Fantagio. Kami merasa hancur untuk menyampaikan berita yang memilukan dan menyedihkan itu. Pada 3 Desember, aktor Cha In Ha meninggalkan kami. Kami benar-benar patah hati untuk menyampaikan berita sedih kepada semua orang yang telah mengirim banyak cinta dan dukungan kepada Cha In Ha sampai sekarang," tulis agensi Fantagio seperti yang dilansir dari laman Soompi.

Agensi Fantagio menyebut masih sulit percaya menghadapi kabar meninggalnya Cha In Ha.

Fantagio yang menaungi Cha In Ha sejak 2017 itu juga meminta publik tidak menyebar isu yang tidak benar terkait kematian aktor tampan tersebut.

"Kami dengan sungguh-sungguh meminta untuk tidak menyebarkan rumor dan laporan spekulatif tidak dirilis, agar keluarganya yang mengalami kesedihan lebih besar daripada siapa pun karena berita sedih yang tiba-tiba, untuk mengirimnya pergi dengan damai," tegas Fantagio. (soompi/jpnn)