Coach Yusman Terima Penghargaan Hall of Fame Di Usia Muda, Keren

jpnn.com, JAKARTA - Coach Yusman, pelatih bisnis (business coach) meraih penghargaan tertinggi Hall of Fame di usia muda dalam ActionCOACH Global Conference 2023, di Phuket, Thailand.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan coach Yusman dalam membantu pengusaha memperbaiki internal korporasi, pengembangan bisnis, dan dedikasi sebagai pelati lebih dari 10 tahun.

Founder & CEO ActionCOACH Bradley J Sugars menyerahkan langsung penghargaan tersebut dalam konferensi business coach terbaik di dunia yang diselenggarkan pada 22-27 Juli 2023.

Hanya 20-an orang di seluruh dunia yang pernah menerima penghargaan ini. Di Asia, hanya lima orang dan Yusman merupakan coach termuda yang menerima penghargaan ini.

Biasanya, yang menerima penghargaan ini mereka yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Namun, Coach Yusman menerima penghargaan ini di usianya yang masih 40 tahun.

Coach Yusman mengatakan bahwa penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi untuk pengusaha yang sudah bersama saya dalam mengembangkan bisnisnya selama 16 tahun.

"Ini juga menjadi penyemangat saya untuk membantu lebih banyak lagi perusahaan Indonesia dalam memiliki daya saing dan kretifitas sehingga bisa membantu perekonomian nasional," ujar Coach Yusman, dalam keterangannya, Kamis (3/8).

Selama ini, Coach Yusman memang sudah menerima banyak penghargaan di antaranya 2022 Global ActionMAN di Hawaii, AS; Global Best Community Impact 2021; Best Firms, 2013; Coach with Best Client Results, 2013, dan lainnya.