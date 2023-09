Danone Indonesia Borong 6 Penghargaan PR of The Year 2023 & Sewindu PR Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia meraih enam penghargaan anugerah Indonesia PR of The Year 2023 dan Sewindu PR Indonesia pada kategori PR Program serta PR Practitioners.

Pada anugerah Indonesia PR of the Year 2023, Danone Indonesia mendapatkan penghargaan PR Program of the year, yaitu sub kategori Creative Corporate Reputation untuk Program Bicara Gizi, Marketing PR untuk program SGM Eksplor - Ayo Tunjuk Tangan, dan ESG Campaign untuk program Bersama Cegah Stunting.

Lalu, kategori PR Practitioners of the year, Danone Indonesia menerima penghargaan pada sub kategori Lifetime Achievement (Journalist Choice) untuk Arif Mujahidin selaku Corporate Communications Director Danone Indonesia.

Pencapaian Danone Indonesia dalam menyampaikan komunikasi positif juga diakui dalam ajang anugerah Sewindu PR Indonesia.

Danone Indonesia meraih dua penghargaan, yaitu Top 50 Kartini Humas Indonesia Awards 2023 untuk Indah Tri Novita selaku External Communications and Corporate Digital Lead Danone Indonesia. Juga diakui sebagai salah satu dari 100 instansi berpengaruh di bidang komunikasi di Indonesia.

Corporate Communications Danone Indonesia Arif Mujahidin menyampaikan saat ini dunia komunikasi sangat dinamis dan menuntut praktisi PR untuk dapat beradaptasi secara cepat.

"Danone Indonesia selalu berusaha beradaptasi dalam program komunikasi yang diusung dan memastikan hasil yang baik melalui pengukuran outtakes dan outcome optimal," tutur Arif dalam keterangannya, Minggu (24/9).

Dia melanjutkan keenam penghargaan yang diterima tersebut merupakan bukti komitmen perusahaan khususnya dalam peran public relations untuk menjalankan program komunikasi serta upaya menjaga citra baik perusahaan.