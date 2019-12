Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan Public Relations Program of The Year 2019

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia melalui Aqua dan Sarihusada kembali meraih tiga penghargaan Public Relations Program of The Year 2019 yang diselenggarakan di Annex Building, Jakarta.

Program tahunan yang diselenggarakan oleh Majalah MIX/SWA Group ini memberikan penghargaan kepada perusahaan yang dinilai memiliki program-program public relations yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penghargaan yang diterima oleh Danone di Indonesia adalah The Best Creative PR Program melalui program Pangan Aman, Hidup Sehat (Sarihusada), The Best Social PR Program melalui kegiatan Xplore Kepulauan Seribu (Aqua) dan The Best Media Relations Program pada kegiatan Selusur Siklus Air (Aqua).

Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, tiga penghargaan itu menjadi pemicu untuk terus berkontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan kegiatan kehumasan.

"Penghargaan ini sungguh membanggakan bagi Danone di Indonesia karena merupakan penghargaan atas upaya tim komunikasi kami dalam menyampaikan inisiatif dan kebijakan perusahaan baik kepada kalangan eksternal maupun internal,” ujarnya, Selasa (17/12).

Dia menambahkan, hal itu sejalan dengan komitmen Danone Inonesia untuk terus memberikan sumbangsih bagi perbaikan gizi dan kesehatan melalui produk-produk yang dihasilkan.

Danone di Indonesia sendiri memiliki unit bisnis di industri air kemasan (Danone Aqua) dan Danone Specialized Nutrition dengan beragam merek produk yang telah puluhan tahun hadir di pasar.

Arif menuturkan, tim komunikasi Danone Indonesia juga berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan manusia.