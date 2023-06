DBS Indonesia Gencarkan Perbankan Keberlanjutan Melalui Inovasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Bank DBS Indonesia memperkenalkan fitur LiveBetter pada aplikasi digibank yang memungkinkan nasabah mendapatkan tip akan gaya hidup keberlanjutan.

Fitur ini juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin berinvestasi pada produk berbasis Environment, Social, and Governance (ESG).

Head of Digital Banking PT Bank DBS Indonesia Erline Diani mengatakan melalui fitur ini nasabah dapat dengan mudah menumbuhkan uang sekaligus menjaga bumi.

"Hal ini sesuai dengan prinsip kami, Live More, Bank Less," ujar Erlina Diani, dalam keterangannya, Kamis (22/6).

Erline berharap fitur LiveBetter dapat membantu nasabah untuk lebih memahami isu keberlanjutan melalui tips dan insights.

"Juga mempermudah nasabah untuk mempelajari dan mengelola instrumen investasi hijau yang sesuai dengan profil risiko mereka," tuturnya.

Fitur LiveBetter baru akan tersedia pada aplikasi digibank by DBS mulai 8 Juli 2023. Kehadiran fitur ini sebagai wujud dari pilar keberlanjutan Bank DBS Indonesia, yaitu Responsible Banking dan Create Impact Beyond Banking.

"Keseriusan dalam mewujudkan bisnis keberlanjutan inilah yang membuat Bank DBS Indonesia berbeda, ‘More like an eco-warrior, less like a bank’," kata Erline.