Demi Hobi Baru, Adele Tolak Bayaran Rp 15 Miliar

Adele. Foto: The Independent

jpnn.com - Uang ternyata bukan segalanya bagi penyanyi Adele. Dia tak segan menolak tawaran manggung dengan bayaran tinggi.

Seperti dilansir dari Female First, baru-baru ini Adele menolak tawaran untuk tampil di Timur Tengah.

Tak hanya itu, pelantun lagu Someone Like You itu juga menepis bayaran tinggi, yakni 1 juta Euro atau sekitar 15 miliar rupiah untuk tampil di 2 acara di Timur Tengah.

"Agennya (Adele) bilang, 'tidak, dia tidak akan tampil di acara itu. Dia sedang sibuk dengan bercocok tanam minggu ini," ujar seorang sumber pada Daily Star Newspaper.

Alasan penolakan itu ternyata hanya karena Adele tengah fokus melakukan hobi barunya.

"Belakangan ini Adele sedang fokus menata kebunnya," ujar sumber tadi menambahkan.

Seperti diketahui, ini bukan kali pertama Adele menolak untuk tampil dengan bayaran tinggi.

Sebelumnya di bulan Februari lalu, dia juga menolak tawaran kontrak yang bernilai sekitar 500 miliar lebih hanya demi mengurus buah hatinya bersama Simon Konecki, Angelo.(mg7/jpnn)