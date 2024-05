Dentaman Madball di Hammersonic 2024

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore legendaris asal New York, Madball tampil energik dalam Hammersonic Festival 2024 pada hari pertama, Sabtu (4/5).

Grup yang terbentuk sejak 1988 itu mampu memuaskan dahaga para penggemar hardcore yang datang ke Pantai Carnaval Ancol, Jakarta.

Meski telah beberapa kali datang ke Indonesia, Madball tetap antusias untuk panggung kali ini, Hammersonic 2024.

Baca Juga: Ini Daftar Penampil di Hari Pertama Hammersonic 2024

"Ini adalah hardcore show," kata Freddy Cricien, vokalis sekaligus pentolan Madball di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta, Sabtu (4/5) malam.

Madball beraksi di atas panggung Empire Stage pada pukul 18.20 WIB.

Pada kedatangan ke Indonesia kali ini, unit beatdown hardcore tersebut diperkuat oleh Freddy Cricien, Mike Justian, Mike Gurnari, dan Brendan Porray.

Kemunculan personel Madball langsung disambut teriakan ribuan penonton Hammersonic 2024. Para penghuni barisan depan ikut bergerak mengikuti dentaman musik yang disajikan.

Madball membuka penampilan di Jakarta kali ini lewat lagu Heavenhell, Can't Stop Won't Stop, hingga Hold It Down.