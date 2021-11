Dibilang Mirip Sersi Eternals, Fatimah Az Zahra Langsung Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis buku Fatimah Az Zahra semringah disebut mirip Sersi, salah satu jagoan di film Eternals.

Pelantun I Am Here Now itu mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan dari teman-temannya.

"Benarkah ada yang mirip saya di film ini? Berapa persen miripnya kira-kira?" tulis Fatimah melalui akunnya di Instagram, Jumat (19/11).

Bos produk kecantikan Batrisyia itu membagikan tangkapan gambar berisi pesan dari teman-temannya yang menyebut dirinya mirip Seri.

Dalam tangkapan gambar itu, Fatimah tampak digoda temannya ikut syuting film Eternals di Hollywood.

Wajahnya disebut sangat mirip dengan Gemma Chan, pemeran Sersi Eternals.

Fatimah pun penasaran dengan Sersi dan mengajak suaminya, Kahfi Suresh Susandy, menonton film Eternals.

"Gegara pada bilang mirip, penasaran ngajak suami @surezz_rosevelt nonton deh. Mau lihat yang katanya kembaran," tuturnya. (jlo/jpnn)