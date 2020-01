Dibuat Selama 4 Tahun, Ini Jadwal Tayang Film Titus: Mystery of The Enygma

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi MNC Animation akhirnya merampungkan pembuatan film Titus: Mystery of the Enygma. Film animasi tersebut total menghabiskan masa produksi sampai bertahun-tahun.

"Prosesnya berlangsung sekitar empat tahun," kata sutradara Dineshkumar Subashchandra di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

Menurut sang sutradara, proses produksi film ini lama karena MNC Animation ingin memberikan film animasi baru yang berkualitas. Titus: Mystery of the Enygma dikembangkan agar terlihat lebih nyata dan bagus sehingga memanjakan mata penonton.

"Banyak karakter dan properti yang harus dibuat dan perlu banyak orang untuk memprosesnya," ucap Dineshkumar Subashchandra.

Proses produksi Titus: Mystery of the Enygma sampai makan waktu bertahun-tahun karena kerumitan membuat detail para tokoh. Bahkan setiap bulu dan gerak setiap tokoh-tokoh animasi sangat diperhatikan.

"Beda paling banyak di bagian bulu, itu paling susah. Satu menit (gerak tokoh) itu bisa delapan jam (pembuatan)," bebernya.

Titus: Mystery of the Enygma bercerita tentang detektif Titus yang bertualang menjawab teka-teki enygma yang penuh misteri. Enygma adalah perangkat yang ditemukan oleh ilmuan bernama Lemming yang bisa menghasilkan energi bersih tanpa batas.

Sejumlah tokoh terlibat dalam pengisi suara film Titus: Mystery of the Enygma. Antara lain, Arbani Yasiz sebagai Titus, Ranty Maria sebagai Fyra, Lukman Sardi sebagai Bobit, Robby Purba sebagai Bulpan, dan cameo dari Jessica Tanoesoedibjo sebagai Jessica. Film Titus: Mystery of the Enygma tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Januari 2020 mendatang. (mg3/jpnn)