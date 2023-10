Di Hadapan Mahasiswa FISIP UNDIP, Bamsoet Ajak Para Mahasiswa Aktif & Berpikir Kritis

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak para mahasiswa untuk selalu aktif dan berpikir kritis guna memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyebut mahasiswa, melalui aktivitasnya, dapat membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu penting, seperti hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

Mahasiswa dapat pula mengadvokasi kebijakan dan reformasi yang lebih adil serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Mahasiswa yang mampu berpikir kritis dapat menyumbangkan ide-ide segar dan solusi kreatif, langkah-langkah terobosan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia," ujar Bamsoet dalam Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, bertema 'Menghidupkan Partisipasi Mahasiswa yang Sehat demi Membangun Mahasiswa yang Inklusif dan Demokratis' secara daring dari Jakarta, Rabu (4/10).

Wakil Ketua Parta Golkar itu menjelaskan, aktivisme mahasiswa tidak saja bermanfaat dalam membangun literasi politik.

Namun, menumbuhkan kesadaran dan partisipasi politik yang akan memberi warna hingga pengaruh pada lahirnya berbagai kebijakan politik.

"Aktivis mahasiswa memiliki kematangan pemikiran dalam mengaktualisasikan partisipasi politik, memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari gerakan politik yang sehat dan mendidik, serta turut mengawasi roda pemerintahan agar berjalan on the right track," kata Bamsoet.

Dia menerangkan, mahasiswa yang aktif seringkali terlibat dalam pengabdian masyarakat dan kerja-kerja sukarela merupakan implementasi dari salah satu Dharma Perguruan Tinggi.