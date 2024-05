Diminati Pasar, The Hudson Manhattan District Tahap 2 Dilanjutkan

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2024 di Indonesia menunjukkan tren positif 5,11 persen (yoy), termasuk di sektor properti.

Hal itu ditegaskan pengembang Paramount Land yang mencatatkan tingginya penjualan produk komersial "The Hudson @ Manhattan District" tahap 1 di Kota Gading Serpong, yang diluncurkan Januari lalu.

"Kami mencatat progress penjualan produk Manhattan District yang sangat baik, di mana hingga April 2024 sebanyak 95 persen telah terserap pasar," ungkap Presiden Direktur Paramount Land M Nawawi dalam keterangan pers, Minggu (19/5).

Dia menambahkan minat pasar yang sangat tinggi itu melatarbelakangi Paramount Land meluncurkan The Hudson tahap 2 pada awal Mei 2024.

Sejak diperkenalkan pada 2021, Manhattan District telah menjadi salah satu fokus utama Paramount Land dalam pengembangan kawasan komersial di Gading Serpong.

Kawasan seluas 22 hektare (ha) yang dijuluki "The Largest Business Epicentrum in Gading Serpong" itu terdiri dari beragam area komersial, meliputi Madison Grande, Hudson Studio Loft, Hampton Avenue, Open Concept Lifestyle Mall @ Hampton Square, hingga The Hudson tahap 1.

Berdasarkan riset yang dilakukan, kata dia, pihaknya melihat kunci kesuksesan perkembangan produk komersial Paramount Land di Gading Serpong terletak pada 3 hal.

Mencakup, aksesibilitas atau keterjangkauan lokasi; visibilitas atau kemudahan untuk ditemukan/dilihat dari jauh; dan ekspansi atau kemudahan untuk pengembangan bisnis.