Din Syamsuddin Ajak Umat Doakan Korban Pembantaian di Masjid Jadi Syuhada

Din Syamsudin. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Prof Din Syamsuddin mengatakan semua pihak mengutuk sekeras-kerasnya aksi pembantaian oleh teroris di dua masjid di Christchurch, Wellington, Selandia Baru, hari ini Jumat (15/3).

Din yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP), juga mengungkapkan rasa duka cita mendalam kepada keluarga para korban dan berdoa semoga para korban menjadi syuhada.

"Aksi teror tersebut adalah tindak kekerasan ekstrim (violent extreemism) dan bentuk islamofobia yang tidak beralasan, serta hanya dilakulan oleh orang yang tidak berperiketuhanan dan berperikemanusiaan," kecam Din.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah Selandia Baru untuk melakukan investigasi serius dan menyeret pelakunya ke jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Din juga mengimbau kepada umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, agar dapat menahan diri dan tidak terhasut melakukan reaksi negatif. (fat/jpnn)