Rossa: Alfatihah untuk Saudara Muslim Korban Teroris

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rossa turut bersedih atas aksi penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3).

Dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya, Rossa memperlihatkan keindahan Masji An Nur, salah satu tempat ibadah umat Islam yang ditembaki pelaku teror.

"Innalillaahiii, Alfatihah untuk saudara2 Muslim yang meninggal korban terrorist di mesjid al Noor, Christchurch NZ. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan dunia dan keburukan fikiran kita. Aamiin ya Rabb," tulis Rossa sebagai keterangan foto.

Tak hanya Rossa, presenter Melaney Ricardo juga ikut menyampaikan belasungkawa atas peristiwa keji itu. Dia mengunggah tulisan berlatar hitam, 'Pray For Chrishtchurch.'

"Lost MY words when i saw the video!!Veryyyyy heartbreaking. May Allah be with all the souls that became victoms of Terrorist!N all their families got extra strength n grace by the great God," tulis Melaney Ricardo sebagai keterangan foto.

Diketahui, sedikitnya empat orang ditahan setelah serangan penembakan di dua masjid di Selandia Baru pada Jumat (15/3).