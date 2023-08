Direktur Ekskutif CSIIS Putuskan Untuk Mundur dari Partai Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari memutuskan untuk mundur dari Partai Hanura. Padahal, Sholeh baru saja bergabung dengan partai besutan Oesman Sapta Odang itu sebagai calon anggota legislatif (caleg). Dia menyebutkan kesibukan sebagai dosen sekaligus Direktur Ekskutif CSIIS menjadi alasan dirinya keluar dari Hanura. Baca Juga: Hanura Tegaskan Komitmen Mendukung Ganjar di Pilpres 2024 "Saya juga tidak melanjutkan proses pencalegan. Sebab dari awal tidak melengkapi sejumlah dokumen yang dibutuhkan sebagai caleg dan merujuk PKPU secara otomatis statusnya adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," kata Sholeh dalam keterangan persnya, Kamis (10/8). Sholeh juga menyampaikan terima kasih kepada Partai Hanura yang memberi kesempatan baginya berkiprah meski hanya dalam waktu tiga bulan. "Terhitung dari April hingga Juli 2024 sebelum menyatakan keluar dari Partai Hanura saya pernah duduk sebagai Wakil Ketua Bappilu," lanjutnya. Baca Juga: Komitmen PPP dan Hanura untuk Mendukung Ganjar di Pilpres 2024, Namun, belakangan Sholeh dalam kapasitasnya sebagai Direktur Ekskutif CSIIS sangat aktif menyoroti dinamika pencapresan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. "Posisi sebagai pengamat politik sekaligus pengurus Partai Hanura, diprotes oleh PKB. Akhirnya saya menyatakan keluar dari Hanura dan kembali sebagai pengamat politik yang bebas," ujar dia.