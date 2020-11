Dirjen Bea Cukai dan WCO Asia Pasifik Bahas Strategi Kebijakan Tanggulangi Covid-19.

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menggelar Joint Session of 21st Regional Head of Customs Administration (RHCA) Conference and 30th Regional Contact Point (RCP) Meeting, Kamis (12/11) lalu.

RHCA Conference yang merupakan pertemuan tingkat direktur jenderal / pimpinan tertinggi Administrasi Pabean se-Asia Pasifik, dan RCP Meeting adalah persamuhan rutin antar-Contact Point untuk membahas beberapa pending issues dan agenda prioritas regional.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu sekaligus World Customs Organization Asia Pacific (WCO A/P) Vice-chair Heru Pambudi memimpin langsung RCHA Conference dan RCP Meeting tersebut secara daring.

Pertemuan dihadiri 65 peserta dari 24 Administrasi Pabean di Kawasan Asia Pasifik, Sekretaris Jenderal WCO Mr. Kuniyo Mikuriya, perwakilan Regional Office for Capacity Building Asia Pacific (ROCB A/P), serta Regional Intelligence Liaison Office Asia Pacific (RILO A/P).

Heru menyampaikan bahwa dalam kurun waktu empat bulan setelah mengemban jabatan, telah mewakili Asia Pasifik pada pertemuan regional dan berpartisipasi di berbagai persamuhan di WCO.

Menurut Heru, telah disusun pula dokumen Regional Strategic Plan 2020-2022 sebagai acuan untuk mengukur capaian kinerja regional.

“Kami juga telah menerbitkan Buletin Komunikasi Regional yaitu WCO A/P Customs News Edisi 61, serta berkolaborasi dengan Pusdiklat Bea dan Cukai dalam penyelenggaraan webinar internasional,” ujar Heru.

Pertemuan ini juga memutuskan pengesahan proposal negara anggota untuk menjadi WCO Regional Entities.