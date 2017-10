Dituduh Melindungi Produser Cabul, Matt Damon Bersuara

Salah seorang aktor yang komentarnya paling ditunggu dalam kasus Weinstein adalah Matt Damon.

Pendiri situs The Wrap Sharon Waxman mengatakan bahwa dia pernah melakukan investigasi terhadap Weinstein 13 tahun lalu untuk The New York Times.

Namun, Damon bersama Russell Crowe meminta dia untuk menghentikan rencana itu.

Damon membantah. Dia mengatakan tidak tahu kalau Waxman berniat menulis kisah tentang Weinstein.

Yang dia tahu, Waxman bertanya tentang dia soal Fabrizio Lombardo, mantan kepala Miramax Italia.

Dia tidak tahu tujuan Waxman menanyai Damon soal Lombardo karena pria itu, konon, yang menyediakan sejumlah perempuan untuk Weinstein.

’’Harvey bilang, Sharon Waxman akan menulis cerita yang sangat buruk tentang Fabrizio. Tolong, katakan kepada dia pengalamanmu berinteraksi dengan Fabrizio. Itu yang saya lakukan, saya mengatakan kepadanya,’’ ujar Damon kepada Deadline kemarin.

’’Saya tidak akan pernah mematikan sebuah cerita seperti itu. Saya hanya tidak tahu. Ini bukan hal yang akan saya lakukan kepada siapa pun,’’ ujarnya lagi. Lewat tweet-nya, Waxman mengatakan bahwa ucapan Damon itu benar.