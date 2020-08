DKPPU Siap Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berbenah ke arah yang lebih baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Saat ini, DKPPU terus melakukan peningkatan Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2020.

Dan untuk menyongsong kesiapan hal tersebut, dilakukan 'Kampanye Peningkatan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Zona Intregritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani'.

Dan pada acara ini juga dikenalkan wajah baru Ruang Pelayanan Terpadu DKPPU.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Dadun Kohar menjelaskan dalam mewujudkan zona integritas menuju WBBM, DKPPU memiliki motto 'No Korupsi' – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 'YES' Gratifikasi dan Pungli 'NO'.

"Kami tegaskan bahwa DKPPU bersama operator terus berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam interaksi sehari-sehari terkait tugas, pokok dan fungsinya," kata Dadun.

Dia juga menambahkan, dalam mewujudkan zona integritas menuju WBBM, pihaknya memiliki slogan United Againts Corruption, Do Action, Take Action, Lead The Change dan Be The Change.

Untuk menginformasikan kepada publik, DKPPU melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain, operator penerbangan, perusahaan pengelola bandara, dan instansi atau masyarakat yang terkait dengan dunia aviasi.