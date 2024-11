Dosen FISIP UPNVJ Presentasikan Diseminasi Riset RI-Belanda di Universitas Amsterdam

jpnn.com - Sejumlah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) berpartisipasi dalam RIGHTS Project Closing Workshop di University of Amsterdam, Belanda, 14-15 November 2024.

RIGHTS Project merupakan proyek riset yang berfokus pada pekerja migran. Adapun pengajar UPNVJ yang terlibat ialah Ardli Johan Kusuma (Dosen Prodi Ilmu Politik), Dini Putri Saraswati (Dosen Prodi HI), dan Jati Satrio (Dosen Prodi HI).

Proyek riset yang diketuai oleh Evelyn Ersanilli ini didanai sepenuhnya oleh European Research Council dan telah menghasilkan banyak penelitian terkait pekerja migran merupakan kerja sama antara FISIP UPNVJ dengan Right Project Universitas Amsterdam.

Sebagai penutup dari rangkaian aktivitas penelitian yang telah dilakukan oleh RIGHTS Project, RIGHTS Project mengundang seluruh mitra penelitiannya, termasuk dari UPNVJ, untuk mendiseminasikan penelitiannya.

Penelitian yang diketuai oleh Ardli Johan Kusuma berjudul “The Role of Labor Union in Fighting for the Political Rights of Indonesian Female Migrant Workers in Taiwan” membahas mengenai pemenuhan hak-hak politik pekerja migran Indonesia, utamanya perempuan, dalam pemilu di Taiwan yang dibantu oleh kelompok-kelompok advokasi pekerja migran Indonesia.

Diseminasi penelitian ini memantik diskusi yang menarik dari peserta. Hasil penelitian yang dipaparkan berhasil membuka pandangan baru bagi para peneliti pekerja migran yang hadir, bahwa para pekerja migran tidak hanya mempunyai hak sipil, tetapi sebagai warga negara mereka juga memiliki hak politik yang harus dijamin eksistensinya.

Evelyn Ersanilli dalam siaran pers UPNVJ menyampaikan bahwa kegiatan ini ditujukan untuk mendiseminasikan penelitian-penelitian terkait dengan pekerja migran melalui perspektif dari berbagai negara dan latar belakang.

"Isu pekerja migran merupakan isu penting mengingat mobilitas pekerja dan masih rentannya pemenuhan hak-hak pekerja migran,” ujar Evelyn.