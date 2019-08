Dovizioso Jatuh, Meluncur, Tercampak, Marquez Pimpin FP2 MotoGP Austria

jpnn.com, SPIELBERG - Nasib apes menimpa pembalap Ducati Andrea Dovizioso di latihan bebas (free practice) kedua MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Jumat (9/8) malam WIB.

Dovi terjatuh, meluncur di atas trek dan tercampak ke luar lintasan saat tahap penutupan FP2. Dia tampak kehilangan kendali roda depannya. Memang, pemilik motor dengan nomor 04 itu tak dilaporkan mengalami cedera. Namun, insiden tersebut membuat kesempatan Dovi untuk menorehkan waktu tercepat (seperti di FP1) terbuang.

A rare crash for @AndreaDovizioso! ????



The Ducati rider won't be topping the timesheets this afternoon! ????#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/4h3x0x4g0k — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 9, 2019