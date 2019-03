Dua Lipa Terkesan pada Penggemar di Indonesia

jpnn.com, TANGERANG - Penyanyi asal Inggris, Dua Lipa sukses memeriahkan panggung Lazada Super Party, Selasa (26/3) malam. Dia mampu membuat fan terkesan dalam konser yang diadakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang dan ditayangkan secara streaming itu.

Dua Lipa mengawali aksi panggung dengan lagu Blow Your Mind (Mwah). Memakai busana bernuansa pink, kemunculannya spontan membuat penonton histeris.

Lagu Be The One menjadi sajian berikut dari Dua Lipa. Dia tampil penuh karisma di lagu tersebut. Sama saat tembang IDGAF dinyanyikan, menyusul lagu Thinking Bout You, One Kiss, Electrocity, dan Scared To Be Lonely.

"Terima kasih semuanya, kalian semua sangat menyenangkan," kata Dua Lipa.

Pemenang Best New Artist di Grammy Awards ke-61 itu mengaku terkesan dengan sambutan penggemar di Indonesia. Namun dirinya tidak punya banyak waktu untuk menghibur fan yang hadir di Lazada Super Party. Dua Lipa menutup aksi panggung lewat lagu andalan New Rules. Penonton lantas menyambutnya dengan nyanyian massal.

"18 jam di Jakarta. Singkat tapi manis. Terima kasih atas cintanya," ungkap Dua Lipa lewat akun Instagram miliknya.

Selain Dua Lipa, sejumlah musisi kenamaan juga ikut memeriahkan Lazada Super Party. Antara lain, Agnez Mo, Saykoji, Dipha Barus, dan sebagainya. (mg3/jpnn)