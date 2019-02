Dua Lipa Raih Piala Grammy Pertama

jpnn.com - Penyanyi kenamaan Dua Lipa akhirnya meraih penghargaan Grammy Awards 2019.

Piala pertamanya itu diraih sebagai pemenang kategori Best Dance Recording lewat lagu Electricity.

"Saya tidak percaya ini nyata. Kami dapat Grammy," kata Dua Lipa lewat akun Instagram miliknya, beberapa saat lalu, Senin (11/2).

Penyanyi 23 tahun asal Inggris itu menggungguli sejumlah nominator lain dalam kategori Best Dance Recording.

Di antaranya, Northern Soul dari Above & Beyond, Ultimatum milik Disclosure, Losing It dari Fisher, dan Ghost Voices karya Virtual Self.

