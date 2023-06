Dubes Rosan All Out Mendukung Putri Ariani di America’s Got Talent 2023

jpnn.com - JAKARTA - Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani memberikan dukungan penuh kepada Putri Nisma Ariani agar menjadi juara America's Got Talent edisi 18 pada 2023. "Saya akan all out mendukung Putri tampil pada babak final America's Got Talent, yang dijadwalkan pada Agustus atau September mendatang. Kami akan berjuang demi kehormatan Merah Putih di ajang internasional," kata Rosan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (9/6). Dubes Rosan mengajak masyarakat Indonesia di AS dan juga warga Amerika Serikat mendukung penampilan Putri pada ajang pencarian bakat bergengsi itu. Baca Juga: Tampil Gemilang di America’s Got Telent, Putri Ariani Tuai Pujian Dubes Rosan "Insyaallah, saya dan Ibu Ayu beserta teman-teman di sini akan menonton langsung. Saya akan mengajak warga masyarakat Indonesia di Amerika Serikat dan masyarakat Amerika Serikat untuk mendukung Putri. Apa yang kami lakukan adalah demi kehormatan Merah Putih," kata Dubes Rosan. Seperti diketahui, Putri yang merupakan diva asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menuai pujian para juri America's Got Talent yang terdiri atas Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel dan Sofia Vergara. Pada babak penyisihan, yang ditayangkan stasiun televisi Amerika Serikat, Selasa (6/6), penampilan Putri memukau penonton di berbagai belahan dunia atas keberhasilannya meraih Golden Buzzer dari dewan juri. Baca Juga: Golden Buzzer untuk Putri Ariani & Wrong Speech Ala Jokowi Golden Buzzer diberikan juri sebagai pertanda peserta langsung menuju ke babak selanjutnya atau akses langsung ke panggung live show tanpa melewati tahap audisi dan seleksi lainnya. Fasilitas itu adalah cara para juri untuk memberikan pengakuan dan penghormatan khusus kepada peserta yang penampilannya dinilai mengesankan, berbakat dan patut mendapat pujian.