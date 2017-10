Duh, Sophia Latjuba Digigit Anjing

Sophia Latjuba. Foto: Instagram Ilustrasi by: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Kejadian tak menyenangkan dialami Sophia Latjuba.

Ibu dua anak ini digigit anjing. Alhasil, tangannya terluka dan harus diperban.

Kejadian tersebut Sophia bagikan lewat postingan Instagram miliknya.

Kekasih Ariel Noah ini mengunggah empat foto yang digabung dalam satu frame.

Foto-foto tersebut menunjukkan kondisi tangannya yang terkena gigitan anjing,

“Hari ini anti-klimaks kena gigitan anjing. And no, it wasn’t one of my dogs,” tulisnya dalam caption.

Meski sudah digigit, Sophia mengatakan dirinya tidak menyalahkan anjing tersebut dan akan tetap mencintai mereka.

“Kejadian seperti ini tidak boleh menyalahkan anjingnya. Kadang salah ownernya, kadang juga salah manusia yang mencoba approachnya. I will always love them to death,” tegasnya.