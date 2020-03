Dukung Partisipasi Publik, KLHK Utus Dua Pegiat Sampah ke Forum Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama dengan kelompok masyarakat terus melangkah pasti mengatasi berbagai persoalan bangsa. Di antaranya mendukung partisipasi publik dalam pengelolaan sampah yang tantangannya masih sangat berat. Dukungan tersebut diwujudkan dengan langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengutus dua pegiat sampah ke Forum Internasional.

Wilda Yanti dari Waste Management Sosial Enterprise berbasis Bank Sampah yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) dan Ananto Isworo, Founder Gerakan Shadaqoh Sampah, diundang hadir pada Global Forum on Environment - Mainstreaming Gender and Empowering Women For Environmental Sustainability. Forum ini diselenggarakan OECD (Organisation For Economic Cooperation and Development) di Paris, 5-6 Maret 2020.

"Saya berterima kasih kita punya tokoh-tokoh di tengah masyarakat seperti ini. Kemarin juga di Labuan Bajo saya bertemu tokoh Bank Sampah, Bambang Suwerda. Saya yakin banyak tokoh-tokoh penggiat lingkungan yang bergerak bersama kita di berbagai penjuru nusantara. Terima kasih sudah bersama-sama menggalakkan upaya atasi sampah," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar pada media, Sabtu (7/3).

Menteri Siti Nurbaya mengatakan, ada dua aspek utama dalam penanganan lingkungan di Indonesia, yakni kebijakan pemerintah dan partisipasi publik. Karena eksternalitas kegiatan atau implementasi lingkungan berada dan langsung dirasakan masyarakat, maka persoalan lingkungan khususnya sampah solusinya juga berada di tengah masyarakat.

"Jadi ini merupakan urusan bersama, dan peran berimbang dari semua unsur Bangsa menjadi sangat penting. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk aktualisasi semua itu. Kita harus selesaikan masalah bangsa kita ini dengan sebaik-baiknya," ajak Menteri Siti.

Wilda Yanti menjadi pembicara dan mengisi sesi ke 5 dengan tema Gender-Specific comsumtion patterns, behavioural insight, and Circular Economy, pada tanggal 6 Maret 2019.

Kekuatan Bank Sampah

Di sesi ini Wilda menyampaikan tentang Bank Sampah dan Peran Bank Sampah membangun Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia.