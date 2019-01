Dul Jaelani : Nuwun Sewu ya Ayah...

jpnn.com - DUL Jaelani dipastikan akan menggantikan posisi Ahmad Dhani dalam konser Dewa 19 Reunion di Malaysia. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi Dewa 19.

Posisi keyboardis yang ditinggalkan Ahmad Dhani karena menjalani masa tahanan bakal diisi Dul Jaelani. Anak ketiganya itu akan beraksi dengan Dewa 19 di Malaysia pada 2 Februari mendatang.

"Baladewa Malaysia, here it is, ABDUL QODIR JAELANI (Dul Jaelani) on keyboard! #DulJaelani," ungkap akun Instagram @de19wa, Rabu (30/1).

Pengumuman tersebut ditanggapi oleh Dul Jaelani. Dia berterima kasih juga memohon izin menempati posisi Ahmad Dhani sementara waktu untuk konser kali ini.

"Nuwun sewu ya Ayah @ahmaddhaniofficial permisi. Dan Makasih juga untuk Dewa 19 yang sudah mengizinkan saya untuk menggantikan posisi ayah saya di Malaysia," ungkap Dul Jaelani.

Pelantun Taklukkan Dunia itu memohon doa agar dirinya dimudahkan dalam penampilan bersama Dewa 19. Apalagi dia akan bersinergi dengan rekan-rekan ayahnya tersebut.