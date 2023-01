Dunia Hari Ini: Bali Bersiap Menyambut Penerbangan Langsung dari Tiongkok

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita-berita yang terjadi di seluruh penjuru dunia dalam 24 jam terakhir.

Di edisi Jumat, 20 Januari, ada laporan dari kerusuhan di stadion Irak serta unjuk rasa terkait umur pensiun di Prancis.

Kita awali Dunia Hari Ini dengan berita terbaru dari Bali.

Penerbangan langsung dari Tiongkok ke Bali

Setelah tiga tahun terhenti, Bali akan siap menyambut kedatangan penerbangan langsung dari Tiongkok.

Sebuah penerbangan sewaan dengan lebih dari 100 orang penumpang akan tiba di Bali langsung dari Shenzhen, hari Minggu mendatang.

Sebenarnya sudah ada turis Tiongkok yang tiba di Bali, tapi lewat negara lain seperti Singapura.

Baca Juga: Interpretasi Hukum Puritan Oleh Taliban Mewajibkan Penutupan Wajah Manekin

Ketua dewan pengurus daerah Association of the Indonesian Tours and Travel Agency (Asita) Bali, Putu Winastra berharap target 255.300 turis Tiongkok yang masuk ke Bali di tahun 2023 akan tercapai.

Unjuk rasa menentang usia pensiun

Lebih dari 1,1 juta orang berunjuk rasa di sejumlah kota di Prancis, mengecam rencana Presiden Emmanuel Macron yang ingin menaikkan usia pensiun menjadi 64 tahun.