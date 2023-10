Effendi Gazali Sebut Cara Anies Baswedan Dapat Tiket Capres Jenius

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sudah menyiapkan rangkaian kegiatan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rencananya, pasangan AMIN akan melakukan pendaftaran pada Kamis 19 Oktober 2023 dan diantar partai pengusung serta pendukungnya.

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menyebut pasangan kandidat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah berada pada jalur yang benar sehingga tidak perlu persiapan khusus.

“Tak perlu, mereka sudah on the right track,” kata Effendi dalam keterangannya, Selasa (17/10).

Menurutnya, langkah Anies Baswedan hingga akhirnya mendapatkan tiket menjadi capres terbilang langkah jenius.

Pasalnya, mantan rektor Universitas Paramadina ini tidak memiliki kendaraan partai politik dan uang yang banyak.

Bahkan, kata Effendi, ada pendapat kejeniusan strategi Anies Baswedan terlihat karena dirinya dapat memaksa ketua umum NasDem Surya Paloh mendapatkan tiket pencapresan untuk dirinya.

Tak hanya itu, Anies juga menekan NasDem saat itu untuk menentukan cawapres.