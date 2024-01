Elyon Entertainment Hadirkan Dua Aktor Thailand di Bali

jpnn.com, DENPASAR - Pada Desember 2023, event Thailand kembali digelar Elyon Entertainment dengan judul Love Vibes.

Acara ini berlangsung pada 9 Desember 2023 di The Crystal Hotel, Bali, dengan mengajak Boun Noppanut Guntachai dan Prem Warut Chawallitrujiwong sebagai aktor yang mengadakan Fanmeeting di Bali.

Mereka merupakan aktor Thailand yang dikenal sejak awal series Until We Meet Again bersama beberapa aktor ternama Thailand lainnya.

Selain itu, mereka juga memiliki series sendiri yang berjudul Between Us yang muncul tahun 2022 lalu.

Acara Love Vibes with Boun and Prem di Bali berlangsung meriah dan menampilkan beberapa kegiatan yang memperkenalkan budaya bali, seperti tari Kecak.

Selain itu dalam acara tersebut, Boun dan Prem begitu nama sebutan kedua aktor ini, membawakan beberapa lagu untuk para fans yang hadir, mereka juga bermain bersama fans dan mencoba beberapa makanan khas Indonesia yang tim Elyon siapkan di atas panggung.

Boun dan Prem mengaku sudah lama menunggu waktu dapat bertemu dengan fan mereka yang ada di Indonesia.

Selain itu mereka juga senang dapat berkunjung ke Bali yang sangat indah dan punya tempat wisata untuk dijelajahi.