Erick Thohir Masuk 3 Besar Capres Paling Diminati Warga NU

jpnn.com, JAKARTA - Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) telah merilis hasil penelitiannya yang salah satunya memuat calon presiden atau Capres 2024 pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam survei yang dilakukan pada 1 April 2022 itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masuk dalam tiga besar calon presiden paling diminati warga Nahdlatul Ulama (NU) pada Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Riset CSIIS Ali Muhtarom menilai Menteri BUMN Erick Thohir mendapat elektabilitas dari kalangan NU karena sosoknya menjadi representasi dan dipandang paling bisa bekerja sama dengan NU "baru".

Baca Juga: Spanduk Dukungan Erick Thohir Capres 2024 Muncul di Jombang

"Erick konsisten mendapat tempat di kalangan NU sebab dia adalah salah satu tokoh yang relatif fresh, muda dan berprestasi. Dengan tawaran program dan tampilan yang fresh," kata Ali Muhtarom dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/4).

Menurut data survei CSIS, Erick Thohir menempati posisi ketiga dengan meraih elektabilitas 13 persen.

Terdapat dua nama lain di atas Erick Thohir, yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menempati posisi elektabilitas di 18 persen, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin 17,5 persen.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin memandang keterpilihan Erick Thohir yang relatif tinggi di kalangan warga NU sangat wajar.

Sebab, kata dia, pendekatan Menteri BUMN Erick Thohir ke warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin yang cukup efektif.