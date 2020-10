Faktor Penghambat Pembangunan Papua: dari Korupsi Sampai Berita Hoaks

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan di Provinsi Papua terus dilakukan, terlebih lagi dengan adanya dana otonomi khusus Papua.

Meski dana Otsus Papua berdampak positif, namun masih adanya permasalahan yang menjadi penghambat dalam pembangunan.

"Banyak kendala di Papua sejak era Soekarno hingga Jokowi, meski masing-masing pemimpin memiliki kelebihan. Penerapan dana Otsus Papua dalam upaya pemerataan pembangunan memiliki dampak positif. Hanya saja sejumlah masalah seperti separatisme yang masih menjadi penghambat SDM, ekonomi, pendidikan. Faktor keamanan menjadi penting dalam upaya menunjang efektifitas masyarakat," ujar Izak Hikoyabi dari perspektif pemuda Papua, saat menjadi narasumber webinar Let’s Talk About Papua dengan tema ”In The Eyes of Young Papuan”.

Menurutnya, faktor transparansi dalam anggaran menjadi hal utama. Pasalnya, anggaran Otsus Papua adalah milik rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Guna mencegah terjadinya korupsi perlunya sistem tata kelola terpadu dalam mengelola anggaran.

Ia menilai, pemberantasan korupsi belum maksimal dan aparat belum tindaklanjuti.

"Kita percaya dengan Pemerintah Pusat. Perlu dicatat, korupsi menghambat pembangunan apalagi ini adalah uang rakyat," paparnya.

Dirinya menambahkan, pemberitaan negatif di media sosial atau lainnya juga turut mempengaruhi pembangunan. Pasalnya, dalam waktu yang tidak lama berita tersebut sudah menyebar bahkan ke Luar Negeri.