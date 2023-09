Faspay Dukung Pertumbuhan Industri Pariwisata Bali Lewat Pengembangan Sistem Pembayaran Digital

jpnn.com - JAKARTA - Penyedia layanan gerbang pembayaran (payment gateway), Faspay bersama Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD Bali berkolaborasi menggelar Faspay Power Lunch di Ayodya Resort Bali, Jumat (1/9) lalu.

Faspay Power Lunch bertajuk Looking Ahead: The Revolution of Hotel Payments for A Better Guest Experience, itu digelar untuk mendorong digitalisasi pada sistem pembayaran para pelaku industri pariwisata Bali.

Ketua Harian I IHGMA DPD Bali Komang Artana menilai sinergi antara Faspay dan IHGMA penting untuk meningkatkan standar pariwisata menjadi lebih digital dan maju. "Keduanya memiliki satu kepentingan yang sama," kata Komang Artana dalam keterangannya.

CEO Faspay Eddy Tju berharap kerja sama ini dapat memberikan pengalaman berbelanja lebih efisien. Kehadiran pembayaran digital dalam sistem pelaku industri di Bali juga diharapkan dapat mengembangkan potensi pertumbuhan transaksi. “Menjangkau lebih banyak wisatawan baik lokal maupun internasional pascapandemi,” imbuhnya.

Saat ini, Faspay menyediakan beragam solusi pembayaran melalui metode invoicing online serta layanan integrasi via API. Layanan integrasi via API tersebut dapat memproses lebih dari 50 kanal pembayaran. (mcr31/jpnn)