Fiersa Besari, Seorang Penulis, Musisi hingga Ekspedisi Atap Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Siapa yang tidak kenal dengan Fiersa Besari. Penulis yang juga seorang pemusik ini adalah idola masa kini yang digandrungi berbagai generasi. Yang lebih menginspirasi saat ini dia sementara waktu menghentikan aktivitas musiknya dan tengah melakukan misi mencintai alam Indonesia dengan mendaki 33 gunung di Indonesia yang diberi label Ekspedisi Atap Negeri.

Fiersa hingga saat ini ia telah menulis 5 buku, 3 album musik, dan belasan single yang diputar jutaan kali di youtube dan berbagai paltform penyedia musik lainnya. Hampir di kalangan remaja hingga dewasa menyukai hampir setiap karya yang lahir dari tangan dingin Bung Fiersa, sapaan pemuda kelahiran, Bandung, 3 Maret 1984 tersebut.

Fiersa sudah menyukai musik sejak ia duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Meski belum sempat diproduksi dan terpublikasi, lirik-lirik karangan Bung Fiersa sudah menghiasi lembaran demi lembaran bukunya sejak usia belasan.

Setelah lulus dari Jurusan Sastra Inggris STBA Yapari ABA Bandung, Bung Fiersa mencoba peruntungan di dunia musik dengan membentuk sebuah band bersama-sama rekannya. Namun, baru ketika ia mulai memasarkan karya-karya solo-nya pada tahun 2012 ia berhasil menarik perhatian dan diterima publik. Lagu-lagu yang ia ciptakan cenderung disukai karena selalu berkaitan dengan situasi yang dialami oleh manusia di segela generasi.

Fiersa mengaku bahwa memang hampir semua inspirasi karyanya berasal dari lingkungan sekitar dan olahan perasaan. Dalam berkarya, ia membuat sesuatu yang bisa dinikmati sepanjang masa, tidak hanya dalam kurun waktu tertentu.

“Saya pengen punya karya yang orang enggak cuma nikmatin hari ini, tetapi 10 atau 20 tahun lagi dan itu formula saya entah di buku, youtube ataupun musik. Saya enggak mau bikin sesuatu yang viral, itu cuma bonus. Sebisa mungkin saya bikin yang bertahun-tahun orang bisa nikmatin,” kata Bung Fiersa.

Setelah itu, kehadiran Fiersa di panggung musik Tanah Air menjadi cukup diperhitungkan. Tahun 2020 dirinya masuk nominasi Billboard Indonesia Music Awards untuk kategori Top Social Artist of The Year dan bahkan meraih penghargaan Top Male Singer of The Year 2020 dari ajang yang sama.

Sebelumnya lagu ciptaan Bung Fiersa berjudul Pelukku untuk Pelikmu juga masuk nominasi Piala Maya untuk kategori Lagu Tema Terpilih.