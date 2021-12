Fokus Pada Ekosistem Ultra Mikro, BRI Sediakan Funding Facility Kepada PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI makin memperkuat sinergi bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM setelah menjadi induk holding ultra mikro (UMi).

BUMN perbankan itu merealisasikan komitmen salah satunya dengan melakukan sinergi untuk menyediakan funding facility kepada PNM.

Hadir dalam kegiatan penandatanganan komitmen funding facility antara BRI dengan PNM di Jakarta pada Kamis (16/12) Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto Direktur Utama PNM Arief Mulyadi dan Direktur Keuangan dan Operasional PNM Tjatur H. Priyono.

Baca Juga: BRI Apresiasi Pelaku Usaha lewat UMKM Awards 2021

Pembentukan ekosistem Umi akan memperkuat perjalanan BRI dalam mencapai visi sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion.

Diharapkan pencapaian ini akan meningkatkan value yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholders.

Direktur Keuangan BRI, Viviana Kumalasari mengataka ketiga perusahaan tersebut terus berupaya memperkuat sumber pendanaan untuk penyaluran kredit dengan tingkat risiko yang lebih terkendali.

Ketiga Entitas terus berupaya untuk mendapatkan sumber pendanaan yang kompetitif yang dapat menurunkan Cost of Fund (CoF) perusahaan.

BRI terus berupaya untuk mewujudkan penurunan Cost of Fund tersebut.