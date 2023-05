Foo Fighters Umumkan Josh Freese Sebagai Drummer Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters mengumumkan drummer terbaru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan mendiang Taylor Hawkins.

Adapun drummer yang bakal menggantikan Taylor Hawkins yakni Josh Freese.

Momen pengumuman Josh Freese disampaikan melalui video Foo Fighters: Preparing Music for Concerts.

Awalnya, Foo Fighters bercanda dengan menampilkan beberapa drummer top yakni Chad Smith dari Red Hot Chili Peppers, Tommy Lee dari Motley Crue, dan Danny Carey dari Tool.

Dari balik drum, Josh Freese akhirnya berteriak lalu mengajak personel Foo Fighters memainkan lagu.

"BIsa kita main satu atau dua lagu?" kata Josh Freese, Senin (22/5).

Dalam video perkenalkan Josh Freese sebagai drummer terbaru, Dave Grohl dan kawan-kawan memainkan sejumlah lagu.

Foo Fighters juga mengumumkan bakal merilis album terbaru But Here We Are pada 2 Juni 2023.