French Open 2019: Jojo Gagal Hentikan Puasa Indonesia Selama 9 Tahun

jpnn.com, PARIS - Jonatan Christie alias Jojo harus puas menjadi finalis French Open 2019 setelah kalah dari Chen Long di laga puncak.

Pada pertandingan di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Minggu (27/10) malam WIB itu, Jojo kalah dari pemain Tiongkok tersebut 19-21,12-21.

Jojo tampak sudah berusaha all out, tetapi Chen Long lagi bagus.

Sejak awal, Chen Long sudah memahami kelemahan Jojo dan tidak terlihat tertekan meski di gim pertama harus melewati saling kejar angka.

Chen Long menang dan juara setelah melakoni pertandingan berdurasi 51 menit (statistik BWF). Ini merupakan kemenangan ke-8 atas Jojo, dalam delapan pertemuan.

