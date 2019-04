Gading Marten Deg-degan Diajak Dian Sastrowardoyo

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gading Marten mengaku deg-degan saat bertemu dengan Dian Sastrowardoyo. Sebab dia mengaku diajak minum kopi bareng baru-baru ini oleh aktris cantik itu.

Pengalaman tersebut disampaikan Gading Marten lewat akun Instagram miliknya. Menurutnya, Dian Sastrowardoyo mengajaknya bertemu demi membahas sebuah proyek film terbaru.

"Diandra Paramitha Sastrowardoyo. Yes, a very smart, beautiful and successful woman. Udah sukses jadi aktris, business woman and now being a producer," ungkap Gading Marten mengawali tulisannya.

"'Ding, ngopi yuk. Mau ngajakin kerja bareng!' Deg-degan, excited, penasaran! Mungkin perasaan yang sama yang dialami @samsimtak ketika dihubungi Dian dan mba @shantyharmayn," sambungnya.

Mantan suami Gisel itu mengaku terkesan pada semangat kerja Dian Sastrowardoyo. Dia menilai Dian tahu apa yang dibutuhkan dalam mengerjakan sesuatu.

"Dari semua obrolan ketahuan mbak @shantyharmayn and @therealdisastr adalah orang yang tahu maunya mereka apa, dan mereka serius! Like really really serious kalau ngomongin kerjaan. Sebenarnya film ini mau siapa pun yang main, film ini akan menjadi debut Dian menjadi produser. And I know she can make it!!," beber Gading.

Oleh sebab itu, Gading mengaku tertarik menerima tawaran pekerjaan yang diberikan Dian Sastrowardoyo. Dia juga tidak sabar bersinergi dengan Dian dalam film tersebut.