Gandeng Dwiki Dharmawan, Izzatul Islam Padukan Nasyid dengan Orkestra

jpnn.com - Memasuki 26 tahun berkiprah di belantika musik religi Islami Indonesia, grup nasyid Izzatul Islam akan meluncurkan album baru.

Mereka juga akan menggelar konser nasyid online terbesar berkonsep orkestra pada 29 November 2020, bertepatan dengan International Day of Solidarity With The Palestinian People.

“Dalam penggarapan album ini, kami berkolaborasi dengan musisi kawakan Indonesia, Dwiki Dharmawan, dan melibatkan Czech Symphony Orchestra,” ujar Lead Team nasyid Izzatul Islam, Afwan Riyadi, dalam jumpa pers virtual, Jum’at (18/9/2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19 telah membuat aktifitas dan kegiatan konser musik offline meredup, bahkan tidak sedikit musisi yang harus membatalkan konser yang sudah terjadwal sebelumnya. Bahkan, Izzatul Islam pun mengalami kesulitan yang sama.

Namun, hal ini tidak menurunkan semangat mereka, justru di masa pandemi ini dimanfaatkan oleh mereka untuk membuat karya baru dengan mengaransemen 9 lagu berkonsep orkestra yang digawangi oleh musisi Dwiki Dharmawan, yang karya karyanya telah menyabet banyak penghargaan internasional.

“Dengan aransemen baru ini diharapkan dapat membawa semangat baru untuk para pecinta nasyid Indonesia,” ujar Afwan dalam jumpa pers melalui aplikasi zoom itu.

Berkaitan dengan hal itu, Izzatul Islam akan mengadakan perhelatan konser online Nasyid Orkestra terbesar yang akan diselenggarakan pada Ahad, tanggal 29 November 2020, bertepatan dengan International Day of Solidarity With The Palestinian People.

“Konser ini berbayar dan disiarkan secara online melalui platform digital. Adapun penjualan tiket konser ini terbagi menjadi dua sesi.