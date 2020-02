Gegara Virus Corona, Stormzy Batal Tampil di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Rapper kenamaan asal Inggris, Stormzy membatalkan jadwal tampil dalam festival FLAVS 2020 pada 4 dan 5 April 2020 di Istora Senayan, Jakarta. Pembatalan tersebut karena wabah virus corona yang kini melanda beberapa daerah di Asia, termasuk Asia Tenggara.

Batalnya penampilan Stormzy disampaikan langsung oleh pihak penyelenggra FLAVS 2020 lewat keterangan yang diterima JPNN.com.

"Dengan sangat berat hati kami mengumumkan bahwa Stormzy telah membatalkan penampilannya di festival FLAVS tahun ini. Kunjungan sang rapper ke seluruh wilayah Asia dalam rangka 'Heavy is the Head The World Tour 2020' telah dibatalkan karena meningkatnya ancaman wabah Virus Corona," ungkap pihak penyelenggara, Jumat (14/2).

Tidak hanya Jakarta, Stormzy juga membatalkan sejumlah jadwal konser di beberapa kota di Asia. Pelantun Own It itu berjanji mengatur ulang jadwal untuk

rangkaian 'Heavy is the Head The World Tour 2020'.

Meski Stormzy batal, festival musik, FLAVS 2020 tetap belangsung pada 4 dan 5 April 2020 di Istora Senayan, Jakarta itu. Sejumlah musisi dari dalam dan luar negeri dipastikan bakal beraksi.

Antara lain yakni Lil Pump dan rapper kenamaan, Tyga.

Selain dua nama artis internasional yang telah diumumkan, FLAVS 2020 juga dimeriahkan oleh deretan musisi nasional terbaik. Mereka berasal dari kancah Hip Hop, Soul, R&B, dan lainnya.

FLAVS 2020 menghadirkan Adrian Khalif, Boyz Got No Brain, Brown Sugar, Dekat, D.P.M.B, Eyefeelsix, Fade2Black, Gamaliel, Goldvoice, Imaniar, Iwa K, Jamie Aditya, Laze, Maliq & D'Essentials, Marcell, dan Mario Zwinkle.

Nama Mater Moss, Mukarakat, Preachja Crew, Ramengvrl, Ras Muhamad, Rinni Wulandari, Sade Susanto, Saykoji, Teza Sumendra, T-FIVE, Tuan Tigabelas, dan Yura Yunita juga bakal memeriahkan acara yang pertama kali diadakan tersebut. (mg3/jpnn)