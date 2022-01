Genjot Kredit, Bank Mandiri Bakal Manfaatkan Perayaan Tahun Baru Imlek

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (persero) Tbk siap menggenjot kredit, khususnya segmen konsumer untuk mendorong penetrasi bisnis.

Untuk mencapai tujuan itu, bank pelat merah ini akan memanfaatkan momen perayaan Tahun Baru Imlek 2022.

“Salah satunya adalah program Mandiri KPR take over dengan benefit bunga mulai 3,75% fixed 1 tahun dan tenor sampai 20 tahun. Lalu ada Mandiri KPR Top Up campaign dengan mengangkat suku bunga 7,75% fixed 3 tahun,” ujar Senior Executive Vice President Micro and Consumer Finance Bank Mandiri, Josephus K Triprakoso.

Nasabah juga berkesempatan mendapatkan suku bunga Cincai mulai 3,75% untuk pembelian dari pengembang tertentu, broker tertentu, nasabah perusahaan tertentu, melalui channel digital seperti Livin’ by Mandiri, Bukarumah, RIKU, dan sobatbangun.

“Khusus pengguna Livin’ (logo kuning) yang mengajukan KPR (new booking, take over, top up) juga bisa mendapatkan promo suku bunga 7,75% fix selama 3 tahun, bebas biaya provisi dan biaya admin,” imbuh Josephus.

Selain itu, Bank Mandiri juga bakal jor-joran kepada nasabahnya dengan kembali menggelar sejumlah program promo dan aktivasi berupa diskon dan cashback.

Di antaranya adalah potongan harga hingga Rp 888 ribu dengan berbelanja menggunakan kartu kredit, debit dan Livin’ by Mandiri di merchant terpilih.

Dengan berbagai promo tersebut, pihaknya berharap perayaan Imlek nasabah tahun ini lebih meriah dan berbeda dari perayaan tahun sebelumnya, saat masih diterapkan pembatasan aktivitas sosial masyarakat secara ketat.(jpnn)