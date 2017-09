George RR Martin Beri Kejutan untuk Fans Game of Thrones

jpnn.com - Penulis antologi novel A Song of Ice and Fire yang diangkat jadi serial TV Game of Thrones (GoT) George R.R. Martin punya kejutan buat fans.

Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-69 pada Rabu (20/9), dia memberi kabar terbaru tentang proyek spin off serial fenomenal HBO itu.

Sebelumnya, awal tahun ini HBO mengumumkan bahwa mereka sedang mengerjakan empat spin off. Berita terbarunya, saat ini mereka memasuki pembuatan cerita prekuel kelima.

Bryan Cogman yang terlibat dengan GoT sejak musim pertama terpilih sebagai penulisnya.

”Sudah tidak perlu mengenalkan Bryan Cogman kepada fans Game of Thrones. Dia terlibat sejak awal, sebenarnya, sejak dirinya menjadi asisten David Benioff dan D.B. Weiss, sebelum serial ini tayang, bahkan sebelum ide awal mulai difilmkan,” tulis Martin di akun LiveJournal-nya.

Penulis naskah lulusan Juilliard School itu mengawali karir sebagai staf penulis, story editor, hingga kini menjabat supervising producer.

Sepanjang tergabung dengan tim serial HBO tersebut, Cogman sudah menulis 20 naskah GoT. Martin menilai Cogman sudah seperti penjaga kisah GoT.

”Dialah yang paling tahu detail cerita lebih dari siapa pun, kecuali aku,” tegasnya.

