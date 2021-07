Giannis Antetokounmpo Gemilang, Milwaukee Bucks Juara NBA 2021

jpnn.com, MILWAUKEE - Milwaukee Bucks akhirnya berhasil menjadi juara NBA 2021 usai mengalahkan Phoenix Suns 4-2 (best of seven) di partai final.

Pada gim keenam di Fiserv Forum, Milwaukee, Rabu (21/7) pagi WIB, Bucks menang 105-98.

Bintang kemenangan Bucks pada gim ini adalah Giannis Antetokounmpo yang berhasil mencetak 50 poin, 15 rebound dan lima blok.

Bermain di kandang sendiri membuat para pemain Bucks bersemangat untuk segera mengakhiri musim dengan juara.

Terbukti di lima menit sejak tepak mula, Bucks unggul 6-5. Pada kuarter ini Khris Middleton bermain apik, berhasil mencetak tujuh poin.

Suns yang mencoba melawan pada kuarter pertama belum bisa berbuat banyak karena akurasi tembakan mereka kurang bagus.

Tercatat mereka hanya mencetak percobaan 5/16 untuk dua poin, dan 1/4 untuk tripoin.

Skor akhir untuk kuarter pertama untuk kemenangan Bucks dengan skor 29-16.