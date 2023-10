Gibran Resmi Jadi Cawapres Prabowo, Golkar Maluku Utara Tegas Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Alien Mus memastikan seluruh struktur maupun kader Partai Golkar di Maluku Utara siap memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Sebagai kader Golkar, hasil Rapimnas harus ditindaklanjuti, hingga pelosok desa, kecamatan, wilayah, hingga pusat. Kami kader Golkar patuh dengan hasil Rapimnas," kata Alien dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Salah satu keputusan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yakni mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presidem 2024.

Ia menegaskan, sebagai kader Partai Golkar, seluruh pengurus maupun kader hingga di pelosok desa siap untuk memenangkan bakal capres-cawapres yang sudah mengantongi rekomendasi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar itu memastikan, dirinya bakal all out untuk memenangkan Prabowo-Gibran dan Partai Golkar di Pemilu 2024. Terlebih, dia merupakan kader dalam kriteria yang disampaikan Ketua Umum Golkar Airlangga, sebagai kader under fourty atau usia di bawah 40 tahun.

Beberapa kali di Rapimnas Golkar, Airlangga menyebut kader Golkar under fourty bisa dibanggakan karena mampu berkiprah di level nasional. Kriteria under fourty ini juga masuk dalam kategori usia putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan Golkar sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

"Tentu, kita siap all out, memenangkan Prabowo-Gibran di seluruh struktur Partai Golkar. Apalagi saya belum genap 40 tahun, seperti Mas Gibran, jadi kami sama-sama muda dan akan saling mendukung," katanya menegaskan.

Selain akan all out memenangkan Prabowo-Gibran, seluruh kader partai juga memperjuangkan memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.