Gita Swara Nassa Angklung Tampil Memukau di Napoli, Apik!

jpnn.com, JAKARTA - Suara angklung membahana di dalam salah satu gedung musik bersejarah dan tertua di Italia, Scarlatti Hall, Conservatorio Musica di San Pietro di Majella, Napoli, Italia pada acara Indonesian Cultural Night.

Acara yang digelar pada 7 September 2023 tersebut merupakan kolaborasi KBRI Roma dengan Konsul Kehormatan Indonesia di Napoli, The Italian Institute Middle East and East Studies (ISMEO), Conservatorio Musica di San Pietro di Majella, Napoli, dan University of Naples L’Orientale.

Indonesian Cultural Night ini menampilkan pertunjukan seni musik dan tari Indonesia persembahan grup seni Gita Swara Nassa Angklung.

Gita Swara Nassa Angklung merupakan kelompok seni musik berbakat dari Nassa School di Bekasi beranggotakan 46 siswa-siswi untuk tingkat SD, SMP, SMA hingga alumni sekolah yang menjadi pemain angklung, pengiring musik dan penari.

Kelompok seni musik ini memiliki misi untuk melestarikan angklung dan memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia.

Penampilan Nassa School di kota Napoli merupakan puncak dari misi kebudayaan Nassa School tahun 2023 di Italia.

Sebelum bersinggah di Napoli, Gita Swara telah menorehkan prestasi yang membanggakan dengan memenangkan penghargaan Grand Prix (Juara Umum) dalam Kompetisi Musik Folklore Internasional berjudul Sun of Italy yang diselenggarakan di San Marino dan Pesaro 3-6 September 2023.

Raihan terakhir ini menambah deretan penghargaan yang pernah diraih oleh Nassa School dalam beberapa tahun terakhir ini.