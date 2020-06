Gitar Kurt Cobain Pecahkan Rekor, Rp 85 Miliar!

jpnn.com, LOS ANGELES - Gitar milik Kurt Cobain dalam acara MTV Unplugged 1993 laku terjual dengan harga USD 6 juta atau sepadan dengan Rp 85 miliar, dalam sebuah lelang di Los Angeles, Sabtu (20/6).

Martin D-18E 1959 milik Cobain ini memecahkan rekor untuk gitar termahal yang pernah dijual.

Rekor sebelumnya oleh Stratocaster hitam milik David Gilmour dari Pink Floyd, yang dijual seharga USD 3,95 juta (lebih dari Rp 56 miliar) tahun lalu.

Cobain menggunakan gitar ini pada MTV Unplugged dengan membawakan lagu-lagu andalan Nirvana seperti Come As You Are, About A Girl dan Dumb, serta beberapa lagu cover milik David Bowie, Leadbelly and Meat Puppets.

Pertunjukan itu sendiri kemudian dirilis setelah kematian Cobain (5 April 1994) sebagai album live, yang akhirnya mendapatkan Grammy pada tahun 1996 untuk penghargaan sebagai musik alternatif terbaik.

Pada hari menjelang pelelangan, gitar ini sudah menerima empat penawaran sebesar 1 juta dolar menurut situs web Lelang Julien.

Pada hari Sabtu, ia menerima tiga tawaran tambahan, salah satunya adalah yang memenangi dengan angka 6,01 juta dolar.

Penawar yang menang itu adalah Peter Freedman, pendiri Rode Microphones, yang hadir di acara tersebut.