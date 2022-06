Grand Final MSC 2022: RRQ Hoshi Kalah Telak dari RSG PH

jpnn.com, JAKARTA - RRQ Hoshi harus mengakui keperkasaan RSG PH dalam grand final Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2022 setelah kalah dengan skor 0-4 pada Minggu (19/6).

Dengan begitu, wakil Indonesia ini gagal membawa pulang gelar juara yang sudah di depan mata.

Wakil Filipina tersebut berhasil membalas kekalahan dari RRQ pada pertandingan sebelumnya pada final upper bracket, Sabtu (18/6).

Sementara itu, pertandingan grand final ini berlangsung dengan menggunakan format best of seven untuk menentukan pemenang dari tujuh gim.

RRQ Hoshi menggunakan line up sama dengan pertandingan sebelumnya, yaitu Alberttt, R7, Vyn, Clayyy dan Skylar tanpa kehadiran Lemon.

Sementara itu, RSG PH menurunkan line up Nathzz, Light Emann, Aqua, dan Demonkite.

Pertarungan gim pertama diawali dengan RSG PH yang mendapatkan poin kill pertama pada menit awal pertandingan.

Namun, RRQ Hoshi membalas dengan menyusul jumlah poin kill untuk unggul pada awal gim.