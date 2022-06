Jadwal Playoff MSC 2022 Hari Ini 18 Juni 2022: RRQ Hoshi Hadapi Juara MPL Filipina

jpnn.com, JAKARTA - Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2022 hari ini, Sabtu 18 Juni 2022, akan menggelar babak playoff hari kelima.

Yakni, pertandingan final upper bracket antara wakil Indonesia RRQ Hoshi menghadapi RSG PH dan semifinal lower bracket Falcon Esports vs Omega.

Juara MPL Indonesia musim ini bersua dengan juara MPL Filipina setelah menang di babak semifinal upper brecket.

Tim berjuluk Raja dari Segala Raja ini berhasil lolos ke final upper bracket setelah mengalahkan Todal (Malaysia) dengan skor 3-0 pada

15 Juni. Sementara itu, RSG PH menundukkan Orange Esports dengan skor 3-0.

Pemenang final upper bracket ini otomatis menuju grand final MSC 2022, sedangkan yang kalah harus turun ke final lower bracket dan berhadapan dengan tim yang menang dalam pertandingan Falcon vs Omega.

Sebagaimana diketahui, babak final upper bracket menggunakan sistem pertandingan best of five. Artinya, pertandingan bisa menghasilkan skor 3-0, 3-1, atau 3-2.

Jadwal final upper bracket Jadwal MSC hari ini, Sabtu 18 Juni 2022, sebagai berikut:

Pukul 10.00 WIB: RRQ Hoshi vs RSG PH