Jadwal MSC Hari Ini 15 Juni 2022: RRQ Hoshi Tantang Tim Tuan Rumah

jpnn.com, JAKARTA - RRQ Hoshi hari ini, Rabu 15 Juni 2022, menantang tim tuan rumah Todak dalam pertarungan babak playoff upper bracket Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) hari kedua di Kuala Lumpur, Malaysia.

Sebelumnya, tim berjuluk Raja dari Segala Raja ini berhasil menumbangkan wakil Singapura Evos SG dengan skor 2-1 pada Selasa (14/6) dan mengamankan slot upper bracket semifinal.

Sebagaimana diketahui, babak playoff hari kedua menggunakan sistem pertandingan best of five. Artinya, pertandingan bisa menghasilkan skor 3-0, 3-1, atau 3-2.

Tim yang lolos pada fase ini akan otomatis lolos ke upper bracket final, sedangkan yang kalah ke lower bracket quarterfinal.

Hari ini (15/6), jadwal MSC 2022 menggelar dua pertarungan sengit, yaitu wakil Indonesia RRQ Hoshi vs Todak dan Falcon vs RSG Singapura.

Lower bracket round 1

Pukul 13.00 WIB: Falcon vs RSG Singapura

Upper bracket semifinal

Pukul 17.00 WIB: Todak vs RRQ Hoshi

Sebagaimana diketahui, RRQ pada laga sebelumnya menurunkan roster kawakan Lemon setelah absen pada laga kedua babak penyisihan grup. Pria bernama asli Muhammad Ikhsan tersebut kala itu digantikan Skylar.